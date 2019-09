Zimbabwský exprezident Mugabe (†95) po boji s nemocí zemřel

Zimbabwský exprezident odstoupil z funkce v listopadu roku 2017, jeho konec v roli prezidenta požadovala téměř celá země. Za své odstoupení chtěl Robert Mugabe imunitu pro sebe a svou manželku.

Mugabe byl prezidentem bezmála 30 let, a to od prosince 1987. Předtím byl sedm let premiérem. Zemi fakticky vedl 37 let, a to od svržení bělošské nadvlády v roce 1980.

Jeho autoritářská vláda dovedla zemi do hospodářské krize, on sám přitom žil velmi okázalým způsobem života.