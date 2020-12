PŘÍMÝ PŘENOS: Rakousko rozhodne o provozu lyžařských středisek

V Rakousku končí 7. prosince lockdown. Tamní vláda se proto ve středu sejde, aby společně vyřešila budoucí kroky v boji proti šíření nemoci covid-19. Na programu je také otázka otevření lyžařských areálů v zemi během vánočních svátků.

Německo už oznámilo, že ponechá skiareály uzavřené do konce letošního roku. Německá kancléřka Angela Merkelová se minulý týden nechala slyšet, že by si to samé přála i od ostatních evropských zemí.

To však pobouřilo rakouskou ministryni pro turistiku Elisabeth Köstingerovou, která se vyjádřila, že je zásadně proti uzavření středisek. "Nikdy bychom nenavrhovali, aby se školy nebo kadeřnictví zavíraly například v Německu. Každá země se musí rozhodnout sama,“ uvedla Köstingerová.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz však v neděli pro deník Kleine Zeitung uvedl, že se může Rakousko od 7. prosince připravit na mnohem větší restrikce, než byly zavedeny doposud.

"Čím vyšší je počet infekcí, tím těžší bude zavést kroky k opětovnému otevření. Po 7. prosinci budeme muset žít s dalšími masivními omezeními,“ řekl Kurz.

V Rakousku aktuálně platí tvrdý lockdown. Zavřené jsou služby a obchody, žáci přešli na distanční výuku. Země aktuálně hlásí více než 282 tisíc případů nákazy koronavirem. V pondělí v zemi přibylo 2748 nakažených. Celkově s nemocí zemřelo 3184 lidí.

