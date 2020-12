Zimní sezóna začala, tyto skiareály se otevřely lyžařům. Velký PŘEHLED

Krkonoše

Sezóna začala například v největším lyžařském středisku v Česku, SkiResortu Černá hora – Pec. Zatím je však k dispozici jen pro denní lyžování, noční jízdy aktuálně nejsou v nabídce.

V provozu je také skiareál Špindlerův mlýn. "Od pátku 18. 12. spouštíme pro lyžaře provoz lanové dráhy Hromovka v obousměrném provozu a šestisedačkové lanovky ve Svatém Petru 08:30 - 16:00," informují provozovatelé lyžařského centra. Lanovka Medvědín bude dle jejich slov v provozu v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin pouze pro pěší turisty, lyžaři a sáňkaři budou mít smůlu.

Skiareál Malá Úpa otevírá také v čase od půl deváté ráno do čtyř hodin odpoledne. Zatím nabízí pouze denní lyžování. Návštěvníkům je otevřena sjezdovka Pomezky, a to v celé délce.

Policie kvůli otevření lyžařských středisek provádí kontroly nejen ve skiareálech, ale i na silnicích u hranic.

Jeseníky

Skiareál PROskil Branná se otevřel pro návštěvníky už ráno a podle vyjádření provozovatele pro TN.cz během pátečního dopoledne sjezdovku navštívilo zhruba 200 lidí. Zájemci o večerní lyžování si ho mohou v pátek i sobotu vychutnat do 19 hodin. Noční lyžování si návštěvníci mohou naplno užít od 26. prosince.

V pátek otevřela například SkiAréna Karlov pod Pradědem v Jeseníkách. V provozu je lanová dráha Ski Express a Myšák a sjezdovky Slunečná, Sportovní a Family. Na denní lyžování můžete vyrazit od půl deváté ráno do čtyř hodin odpoledne. Večerní lyžovačku si můžete vychutnat od 18 do 21 hodin.

Skiareál Kopřivná zimní sezónu zahajuje pátečním večerním lyžováním od 18 hodin. Od soboty do 22. prosince budou lanovka i vlek v provozu od 8:30 do 16 a pak od 18 do 21 hodin. Od 23. do 25. prosince bude skiareál uzavřen. Hned 26. se ale vrátí do plného provozu.

Šumava

Lyžařské středisko Lipno otevřelo v půl deváté ráno a zavítat tam můžete do čtyř odpoledne. Večerní lyžování zatím není na programu, v nabídce jsou pouze denní skipasy.

Šumavský Zadov také zahájil sezónu už v pátek. Na denní lyžování můžete do areálu Kobyla dorazit od 8:30 do 16 hodin, na večerní pak od 18 do 21.

Krušné hory

V pátek se návštěvníkům otevřel také Skiareál Klínovec. Během nadcházejícího víkendu budou v provozu tři lanové dráhy, a to Dámská, CineStar Express a Suzuki a k nim přilehlé sjezdovky Dámská, Pařezovka a Přemostěná.

Kapacita lyžařského areálu je ale omezená na zhruba 35 % a do odvolání nejezdí ani skibusy. Provozovatelé se rozhodli prodávat pouze denní skipasy, noční lyžování na Klínovci se tedy zatím konat nebude.

Pro návštěvníky platí přísná pravidla včetně rozestupů a zakrytí dýchacích cest. Okna kabinových lanovek musí zůstat otevřená a občerstvení si mohou lidé dopřát pouze prostřednictvím výdejových okýnek.

"Ceník se nyní podobá spíše nákupu místenky v areálu. Ruší se slevy pro seniory, děti se nově berou ve věku od 0 do 16 let včetně. Prodávat se budou pouze denní skipasy, případně vícedenní skipasy, které budou násobky denních skipasů," informují provozovatelé areálu na svém webu.

Jizerské hory

Skiaréna Jizerky zatím jede v omezeném provozu. Severák se návštěvníkům sice otevřel, ale v pátek i v sobotu bude v provozu pouze jeden lyžařský vlek, lyžařská škola a půjčovna.

"Bohužel nejsme schopni zprovoznit více sjezdovek a areály na Bedřichově a Tanvaldském Špičáku. Počasí nám nepřeje a nebylo možné vyrobit dostatek sněhu. Ani předpověď počasí není příznivá. Momentálně není možné zasněžovat a nejspíše ani nebude, a to minimálně do 24. 12.," vysvětlují provozovatelé skiareálu.

Některé oblíbené lyžařské destinace ale zatím zůstávají zavřené. Důvodem je nepřízeň počasí a nedostatek sněhu. Mimo provoz zůstává Harrachov i skiareály Hlinsko, Hartmanice, Jalovec nebo Kašperky.

Některá lyžařská střediska se rozhodla zahájit sezónu až v sobotu. Mezi ně patří například krušnohorský skiareál Novako – Boží Dar. Od soboty pojedou tamní vleky a otevře se i půjčovna zimního vybavení výdejní okénko restaurace. Návštěvníci mohou přijít od 9 do 16:30.

Od soboty otevírá také Skicentrum Říčky v Orlických horách. Areál bude přístupný od osmi hodin ráno do čtyř odpoledne. Provoz zahájila také lanová dráha BONERA Ramzová v Jesenících. Od soboty budou v provozu lanovky i sjezdovka v úseku Čerňava – Ramzová.

Narozdíl od lyžarských areálů se ostatní sportoviště amatérským sportovcům uzavřela.