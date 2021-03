Zimní sezóna trvala pro skiareály osm dní! Provozovatelé sčítají ztráty

Rolby, sněžná děla a chystání vleků, přesně takhle vypadala příprava na začátku sezóny v prosinci. Investované peníze jsou ale fuč.

"Ztráty u nás v areálu dosahují mnoha desítek milionů korun," popsal spolumajitel skiareálu Kopřivná Karel Ležatka. Se zoufalou situací se ale potýkají i další. "25 lidí jsem musel propustit. Už jsem ani neobjednal elektriku," uvedl Miloš Hladký, majitel lyžařského areálu Miroslav.

"Jsme měli investice a předpokládali jsme, že z výnosů letošní zimy je budeme platit, de facto nemáme ty zdroje na to, abychom to pokryli," vysvětlil majitel skiareálu Petříkov Robert Kolář.

Již na začátku příštího týdne začne ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácet skiareálům finanční podporu. Je připravená částka ve výši jedné miliardy korun. A provozovatelé se hlásí.

"V tuto chvíli už máme vyhodnoceno všech 165 podaných žádostí o podporu v hodnotě víc než 700 milionů korun," sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Podle provozovatelů to ale na pokrytí nákladů nebude stačit. Nejistota je trápí i kvůli přípravě na letní sezónu. "Je potřeba vzkázat provozovatelům, jestli mají chystat koupaliště, penziony," popsal prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka.

"Týká se to i kulturních zařízení. My bychom měli masivně od léta testovat a připravit se na to testování," doplnil Kolář.

Vláda tento týden na pomoc podnikatelům schválila i program COVID – Nepokryté náklady. Ten má pomoci zaplatit části nákladů těm, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě. Vyznat se ve všech programech na podporu je ale prý stále složité.

Rakousko lyžařská střediska zprovoznilo, virová nálož v populaci je tam oproti Česku třetinová. Lyžuje se i v Polsku, tam ale počet nakažených každým dnem stoupá.