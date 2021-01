Zimní střediska jsou v obležení lidí. Češi slavili Nový rok na Sněžce

Někteří lidé zase nerespektovali noční zákaz vycházení a silvestra oslavili na Sněžce. Na nejvyšší hoře Česka slavily Nový rok desítky lidí. A od rána už se pak na horách opakovalo to, co po celé vánoční prázdniny. Tisíce lidí na sáňkách a bobech okupovaly technickým sněhem pokryté sjezdovky v uzavřených skiareálech.

V Mladých Bukách svádějí boj s větrnými mlýny už týden. “Pořád sem chodí lidé. Je to nebezpečné, občas přejíždějí přes hadice. Nemůžeme je vyhodit. Jeden den jsme napočítali 500 lidí, což je více než běžně, když lyžujeme,“ uvedla Kateřina Pilařová.

V Deštném návštěvníky pustili na část zasněženého kopce už po Vánocích. V pátek tu byly opět stovky lidí. Aby provozovatel nemusel nakonec ještě řešit úklid odpadků z okupovaných sjezdovek, odpadkové koše tu pravidelně mění a v uzavřeném areálu nechal otevřené toalety.

A protože i v pátek byla parkoviště plná, tak silnici z Deštného do Orlického Záhoří museli policisté dokonce uzavřít. Doprava tu zkolabovala a řidiči parkovali i tam, kde je to zakázané. Podobné problémy čekají policisté ale i vlekaři na horách minimálně do konce víkendu.