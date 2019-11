Krize v ČSSD: Zimola chce kandidovat za jinou stranu, Hamáček se zlobí

Žádost o registraci hnutí Změna 2020 podal minulé pondělí na ministerstvu vnitra radní Týna nad Vltavou a Zimolův spolustraník David Slepička.

"My jsme to plánovali tak, že bysme vytvořili hnutí, kde by na společné kandidátce byli jak členové sociální demokracie, tak nezávislí starostové, úspěšní politici z regionální a komunální úrovně," vysvětluje radní Týna nad Vltavou Slepička.



"Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit. Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda," říká Jiří Zimola.

Šmarda loni v komunálních volbách v Novém Městě na Moravě jako člen sociální demokracie vedl formaci Lepší Nové Město a stal se starostou.

"Já za sebe můžu potvrdit, že na 100 procent určitě nebudu kandidovat za sociální demokracii, ale za změnu 2020," potvrzuje Slepička.

"ČSSD je otevřená strana a počítá s tím, že v některých krajích bude kandidovat společně s nezávislými osobnostmi, s kterými sdílí podobné hodnoty, v rámci širších koaličních uskupení. Vždy však naši kandidáti budou pod naší značkou ČSSD," oponuje šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. "Zakládání nových stran a hnutí je však něco jiného. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i v politice bojovat," dodává šéf ČSSD.



Místopředseda Ondřej Veselý, který také pochází z jihočeské organizace vyzval Zimolu k odchodu ze strany. Další sociální demokraté jeho krok příliš komentovat nechtějí. Ani přes kritku předsedy strany Hamáčka Zimola nehodlá ČSSD opustit. Ničeho proti straně se prý nedopustil.