Žirafy naložili na plovoucí vor a zachránili je z potápějícího se ostrova

Na ostrově Longicharo, který leží v jezeře Barringo v Keni proběhla záchranná mise. Tamní lesy v období dešťů nasakují vodu a pomalu ji pouští zpět do jezera, kterému tak stoupá hladina. Ostrov začala zaplavovat voda, což by vedlo k postupnému vyhladovění žiraf, které by se neměly kde pást. Zvířata ochránci stěhují už podruhé během deseti let. Původně je na ostrov přepravili, protože tam měli mít ideální podmínky. Jak takové cestování žiraf na vodě vypadá, se podívejte ve videu.