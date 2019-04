Získal pět medailí, na ministerstvo ho ale nepustili. Je totiž vozíčkář

Paralympionika a kandidáta do eurovoleb Jana Povýšila nepustili na ministerstvo vnitra, protože je na vozíčku. Zatímco si handicapovaný plavec klepe na čelo a upozorňuje, že tohle ve 21. století snad ani není možné, ministerstvo se brání, že jinak to zkrátka nešlo.

Pětinásobný medailista z paralympiády a kandidát do eurovoleb za hnutí Evropa společně (ESO) Jan Povýšil se chtěl přijít podívat na losování čísel pro kandidátní listy do eurovoleb. Ministerstvo vnitra mu ale dalo jasně najevo, že není vítán, protože je na vozíčku.

Povýšil nedokáže pochopit, jak je možné, že handicapovaní lidé ve 21. století nemají přístup do veřejné budovy. "Provozní řád zakazuje vstup vozíčkářům? Jako vážně? Já se děsně nerad hádám s vrátnejma, ale tady si asi menší hádku neodpustim. Tohle by asi chtělo menší změnu v myšlení a v řádech. Co kdybych byl zaměstnanec?" vzkázal ministerstvu na twitteru.

"Jdu si trochu zchladit žáhu na železe v posilovně a do vody. Mimochodem v baráku, kterej je ještě starší než Centrolex ministerstva vnitra," pokračoval v kritice a dodává, že tohle přece není ve 21. století možné.

Tak sem se dneska chtl podvat na losovn sel pro kandidtky do evropskch voleb.

Jedin mt sebou dva hodn siln.

Tohle se vm moc neda mil @vnitro a @jhamacek pic.twitter.com/bLGvWDVwMA — Jan Povysil (@JanPovysil) 8. dubna 2019

Pobouření se svým kandidátem sdílí i hnutí Evropa společně. "Není přece možné, aby se handicapovaní občané České republiky nemohli ve 21. století dostat např. na úřad," napsalo na twitteru.

"Omlouváme se Janu Povýšilovi za nepříjemnost s nevpuštěním do budovy," vyjádřilo se ministerstvo k situaci. "Bohužel výšková budova z roku 1978, resp. provozní řád, umožňuje z evakuačních důvodů vstup vozíčkářů jen do přízemí. Zmocněnce ESO jsme předem informovali. Omlouváme se, ale situaci nešlo řešit jinak," napsalo ministerstvo na twitteru.

"Myslím, že je třeba omluvu přijmout a ocenit. Ministerstvo vnitra by však mělo učinit vše, aby minimálně ve státních budovách byl bezbariérový přístup," uvedl předseda ESO Jaromír Štětina. I Povýšil za omluvu poděkoval. "Ale tak hlavně, když už o problému víme a třeba se do budoucna bude řešit," dodal.