Získejte podepsané předměty od hvězd

Dětská dopravní nadace (DDN), která pomáhá dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách, ročně podpoří desítky dětí. Ve spolupráci s Aukro.cz spustila aukci o originální podepsané předměty známých českých osobností, které se společně potkaly při focení kalendáře Mototechna 2020. Zájemci mohou unikáty jako kabelka od Osmanyho Laffity, hodinky Prim dakaristy Lukáše Kvapila, podepsané boty Vaška Vydry z první řady známé taneční soutěže nebo podepsané fotoobrazy dalších hvězd dražit až do 4. října. Výtěžek z akce půjde na studium dětí, které nadace podporuje.



„Je pro mě velkou ctí, že mohu být součástí Dětské dopravní nadace, která má za cíl alespoň trochu pomáhat při vzdělávání dětem, které bohužel v důsledku dopravní nehody přišly o jednoho nebo oba rodiče. Proto jsme s fotografem Ondřejem Pýchou a známými českými osobnostmi nafotili kalendář pro Mototechnu na rok 2020. V kalendáři se objevilo na 14 osobností, všechny oblečené v modelech od Osmanyho Lafiity a s automobilem z Mototechny. Podepsané foto obrazy z kalendáře a další originální kousky, které české hvězdy do aukce věnovaly, mohou zájemci dražit až do 4. října,“ uvedla předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace a generální ředitelka skupiny AURES Holdings Karolína Topolová. “Již v prvních hodinách registrujeme velký zájem a doufáme, že se nám podaří vybrat zajímavou částku na podporu dětí,“ doplnila Topolová.



V aukci mohou zájemci získat podepsané foto obrazy od hvězd, jako jsou tenistky Karolína a Kristýna Plíškovy, fotbalová legenda Antonín Panenka, módní návrhář Osmany Laffita, herci Chantal Poullain, Alice Bendová a Václav Vydra, dakarista Lukáš Kvapil, influencerka Andrea Kalousová, předsedkyně představenstva Dětské dopravní nadace Karolína Topolová a fotbalisté Václav Kadlec, Tomáš Hübschman a Kamil Vacek. Navíc například Osmany Laffita věnoval do aukce kabelku ze své kolekce, Chantal Poullain podepsané CD se svými šansony, Lukáš Kvapil hodinky z limitované edice Prim, se kterými získal 25. místo na Africa Eco Race 2019, fotbalisté podepsané míče nebo Václav Vydra své taneční poloboty z první řady známé taneční soutěže, které podepsal i se svou partnerkou Petrou Kostovčíkovou. Dražba probíhá zde: https://aukro.cz/uzivatel/ddn/nabidky.



Cílem Dětské dopravní nadace je zejména finančně pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách, a také těm dětem, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Nadace od svého založení poskytla dětem již 11 milionů korun, a to zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu. Podrobnější informace o činnosti nadace a návod, jak zažádat o příspěvek, mohou zájemci nalézt na webu www.detskadopravninadace.cz.