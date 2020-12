ŽIVĚ: Sněmovna od rána jedná, poslanci řeší i vakcínu na covid-19

V pátek pokračuje zasedání Poslanecké sněmovny. Po čtvrtečních interpelacích, na kterých se řešila mimo jiné otrava Bečvy, by měli projednat třeba zákon o očekávané vakcíně proti koronaviru. Sněmovna jedná od 9 hodin, na TN.cz nabízíme přímý přenos.

V pátek pokračuje 72. schůze Poslanecké sněmovny, která začala už v úterý. Poslanci hned první den odsouhlasili zvýšení daňových příjmu krajů a obcí v rámci novely o zavedení paušální daně pro živnostníky, nebo nový odpadový zákon. Stejně tak se novelizace dočkal vodní zákon, který umožní například vznik komisí pro sucho, které budou rozhodovat o opatřeních.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek odpoledne ve Sněmovně připustil, že by Češi mohli na hory ještě letos. "Uvažuje se, že budeme kopírovat Rakousko." pronesl premiér. Definitivní rozhodnutí by se veřejnost měla dozvědět v pondělí.

Poslanci se také zabývali vyšetřováním zářijové otravy Bečvy. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) poslance ujistil, že nikdo tuto kauzu nezametá pod koberec. "Policie pracuje na vyšetření této kauzy. To klíčové, na co čekáme, je znalecký posudek. Termín je 20.12. a byl jsem ujištěn, že termín by měl být dodržen." řekl.