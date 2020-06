Miliarda pro sportovní kluby. Vláda představila program pomoci

Koronavirová krize se v České republice silně dotkla i oblasti sportu, sportovní kluby proto od státu dostanou kompenzaci například za zrušené akce. Vláda proto schválila navýšení rozpočtu pro sport o miliardu, která bude rozdělena mezi sportovní organizace. Nárok by měly mít především malé kluby.

Národní sportovní agentura v rámci dotací rozdělí mezi kluby, jednoty a sportoviště miliardu korun. O mimořádné finanční pomoci rozhodla vláda na pondělním zasedání. O dotace mohou žádat v rámci programu COVID - Sport.

"Rozhodli jsme se včera na vládě navýšit rozpočet na sport o miliardu, aktuálně je to tedy devět miliard korun," řekl premiér Andrej Babiš. "Ty dotace by měly být určené hlavně pro malé sportovní kluby," dodal s tím, že stát chce ve sportu podpořit hlavně děti a mládež.

"Týká se to provozovatelů sportovišť, organizátorů sportovních akcí a organizací, které mají v pronájmu sportovní areály. Udělali jsme si vnitřní průzkum a během 10 dnů zareagovalo 4200 klubů s tím, že potřebují podporu. Chceme jim proto pomoci," uvedl předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

"Předpokládáme, že do konce července se většina sportovních akcí už bude konat," dodal Hnilička. "Zatím je to jenom program, není to ještě výzva k dotacím. Poté tam bude formulář, který organizace vyplní a pošle," vysvětlil Hnilička.

Vzhledem k tomu, že jsou sportovní organizace neziskové, nebyly dostatečně připravené na výpadek příjmů v důsledku vládních opatření. Nedosáhly ani na podporu určenou podnikatelům. Finanční problémy organizacím způsobila například uzavřená sportoviště či zrušené akce.

Na pondělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) představil další vlnu rozvolňování. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: