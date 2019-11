ŽIVĚ: Poslanci budou řešit dostupnost nezbytných léků v lékárnách

Poslanci by se měli zabývat vládní novelou, která má zajistit dostupnost léků v lékárnách. Jedná se o první čtení. Sněmovna by se také měla zabývat zákonem o trestním řízení, který by měl upravit výši škody odlišující trestný čin od přestupku.

Sněmovna v předchozích dnech řešila státní rozpočet, poslanci navrhly přesuny 177 miliard korun. Na reportáž TV Nova se můžete podívat zde:

Ve čtvrtek byly na pořadu interpelace. Po dlouhé době dorazil Andrej Babiš, který čelil několika dotazům. Došlo i na ostrá slova. Více v reportáži TV Nova: