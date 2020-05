Úhoři z akvária se stáhli a zapomněli na lidi. Pomohly až videohovory

V Sumida Aquariu v Tokiu pořádají návštěvníci videohovory s místními úhoři. Po uzavření mořského světa kvůli koronaviru se úhoři stáhli do svých skrýší a nebyli k nalezení. Obsluha akvária proto pomocí pěti iPadů zorganizovala živý přenos přes aplikaci FaceTime, aby se úhoři nestyděli a nezapomněli na přítomnost lidí. A efekt se dostavil. Od zavedení videohovorů se znovu ukázalo světu přes 300 malých úhořů. Na to, jak to vypadalo, se podívejte ve videu.