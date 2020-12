Živiny – neúnavní pracanti v nitru našeho těla

Skvělé jídlo = chutné jídlo



Užívání si chutí, vůní a textur jídla je příjemným prožitkem a tím, co nás na jezení baví. Kromě potěchy chuťových pohárků je důležité myslet na to, že je strava především palivem pro naše tělo.



Makroživiny (sacharidy, bílkoviny a tuky) jsou odpovědné za energii a chod těla. Mikroživiny a další látky obsažené v potravinách (vitaminy, minerály, stopové prvky, fytochemikálie a antioxidanty) se uplatňují v různých místech, kde napomáhají například správné funkci imunitního systému, posilují zdraví kostí a svalů, pomáhají chránit a udržovat zdravé buněčné funkce a podporují normální mozkovou funkci.



Požitek z dobrého jídla je jednou z radostí života. Když hledáme chuť mimoděk hledáme potraviny, které obsahují klíčové živiny pro naše tělo.





Pestrý jídelníček obsahuje všechny potřebné živiny1. Kromě celé řady vnitřních pochodů, které si ani neuvědomujeme, ovlivňují přijaté živiny také náš vzhled, pocity, náladu a chování. Vyvážený poměr přijímaných vitaminů, minerálů a stopových prvků je pro naše tělo klíčový.Vitaminy A, C, D a E jsou 4 esenciální živiny, které by ve vyváženém jídelníčku neměly chybět. Vitamin C se nachází v ovoci a zelenině, jakou jsou citrusy, brambory, brokolice, dále v listové zelenině, jahodách a dalších. Vitaminy A, D a E se přirozeně vyskytují v potravinách živočišného původu, ale také v některých oříšcích. Vitamin A nalezneme také v mrkvi, špenátu a jiné listové zelenině, v meruňkách či v kukuřici. Vitamin E je obsažen v rostlinných olejích, nejrůznějších cereáliích, semíncích, klíčcích, v sóji nebo zelené listové zelenině.Co se stane, když z našich oblíbených jídel nezískáváme dostatek živin, které naše tělo potřebuje? Například kyselina listová se řadí mezi živiny, které mohou podporovat zdravou funkci srdce2. Tato živina se v nízkých koncentracích nachází v široké škále potravin, ovšem jejím hlavním zdrojem je listová zelenina a luštěniny. Pro některé z nás jsou tyto potraviny lahodnou součástí potravy, pro jiné nejsou vůbec lákavé.Znamená to, že zdravé srdce mohou mít pouze ti z nás, kteří si s chutí dopřávají špenát? Jistěže ne.Co můžeme udělat kromě hledání chutných receptů a vymýšlení nových způsobů přípravy potravin, které se nám příliš nezamlouvají nebo které nemůžeme z nějakých jiných důvodů konzumovat? Multivitaminy Centrum3 obsahující celou řadu vitaminů, minerálů a stopových prvků mohou pomoci dostat do těla živiny a dodat tak tělu co potřebuje*, Nejenže jsou multivitaminy Centrum klinicky ověřenými a testovanými multivitaminy4, ale jsou také nejprodávanější značkou multivitaminů v České republice5.