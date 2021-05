Živnostníci balancují nad propastí! Většinu dělí od bankrotu jeden měsíc

Až 60 procentům firem z oborů ohrožených pandemií hrozí do měsíce krach. Jedná se například o restaurace, hotely, posilovny, nebo třeba prádelny a čistírny. Vyplývá to z vyjádření Hospodářské komory.

Podle Hospodářské komory je už teď dopad pandemie citelný, a pokud se opatření brzy nerozvolní, bude s největší pravděpodobností hůř. "Roste počet přerušených živností, živnostníci se nechávají zaměstnat, firmy začínají třeba podnikat v jiných oborech," řekla hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.



Restaurace a hotely



Pokud se restaurace a hotely neotevřou do konce května, hrozí podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), že až 40 procent z nich zkrachuje.



"Ten propad je dramatický. Nejhorší je to, že nevíme, kdy otevřeme, jestli nás někdo nebude omezovat kapacitně na 25 procent," vyložil Václav Stárek z AHR ČR.



"Abychom byli schopni to aspoň ve velmi krizovém režimu přežít, tak jsme museli třeba odpojit elektřinu, protože nemáme žádné příjmy," přiblížil majitel baru Dominik Žitný.



"Myslím si, že bychom už na konci roku mohli mít problémy. Ta situace by pro nás začala být opravdu napínavá," prohlásil ředitel hotelu Olympik Vlastislav Šos.



Posilovny



"Bohužel jim nepomáhají ani státní kompenzace, z průzkumů víme, že státní kompenzace pokryjí jen 20 procent nákladů a zbytek jde za fitness centry. A nejde jen o fitness centra, jde i o bazény a vnitřní sportoviště," shrnula prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.



Fitness centra a vnitřní sportoviště jsou zavřená už od října a podle jejich provozovatelů se většina z nich potýká s existenčními problémy.



"Přicházíme o výnosy z nejproduktivnějších měsíců. My dokážeme vydržet ještě do konce května tohoto roku, potom už to asi nepůjde," vyjádřil se majitel fitness centra Pavel Přeček.

Podle zástupců posiloven vydrží třetina provozovatelů zhruba měsíc. Déle jak tři měsíce prý uzavření zvládne zhruba 40 procent provozovatelů.



Prádelny a čistírny



S potížemi se potýkají i prádelny a čistírny, které kvůli pandemii přišly o většinu zákazníků. "Většina našich členů je masivně postižená tím poklesem. Tržby poklesly o 80 až 90 procent. Protože ani restaurace, ani hotely, ani maloobchod nefungují," uvedla Jana Puškáčová z Asociace prádelen a čistíren.



"Prádelny jsou teď živené jen z nemocnic a důchodových zařízení. Ten pokles zakázek je enormní a snažíme se překlenout každý měsíc," sdělil jednatel prádelny Miroslav Malina.



Konference a výstavy



S potížemi se potýkají i agentury pořádající například konference. Kromě finančních ztrát se ale obávají hlavně ztráty zaměstnanců, kteří se kvůli nedostatku práce přesouvají do jiných oborů.



"Finanční potíže jsou běžná věc v našem oboru. Další věc je návrat profesionálů zpátky do oboru, jakmile se začne otevírat," pronesl Vít Rozehnal Česká eventová asociace (ČEA).



Podle vládních rozvolňovacích balíčků by se provozovny mohly znovu otevřít ke konci května. Bude ale záležet na epidemické situaci.