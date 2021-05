Živnostníci se bojí o kompenzační bonusy. REAKCE MINISTERSTVA

Ministerstvo financí se chystá prodloužit vyplácení kompenzačního bonusu až tisíc korun denně pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na dohodu zasažené vládními omezeními a dopady pandemie i za květen. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to oznámila na twitteru.

Reaguje tak na dotazy podnikatelů, kteří se ptají, co bude dál. "Nevím, s čím mám počítat jako OSVČ a co bude s kompenzačním bonusem (není závislý na nouzovém stavu)," obrátil se na redakci TN.cz i pan Martin.

Ministryně ubezpečila, že předloží návrh na prodloužení kompenzačního bonusu už na čtvrtečním jednání vlády. "To by znamenalo pokračování pomoci až 1000 korun denně pro zasažené podnikatele a dohodáře. Finanční správa by začala vyplácet bonusy z kraje příštího týdne," objasnila ministryně.

Že by mohly při schvalování dalšího bonusu nastat komplikace, ministerstvo nepředpokládá. "Vláda to zatím vždy schválila, takže je velmi pravděpodobné, že to schválí i tentokrát," sdělil mluvčí Michal Žurovec.

V současné době finanční správa přijímá žádosti už jen za březen a duben. Bonusy pak vyplácí na základě zákona, díky kterému mohou podnikatelé a společníci malých firem dostat až 1000 korun a pracovníci na dohodu 500 korun denně. Žádat mohou firmy a podnikatelé, kteří přišli o nejméně 50 procent tržeb.

Pro prodloužení bonusu již není potřeba, aby se přijímala novela zákona. Po ukončení nouzového stavu stačí vládě nařízení.

