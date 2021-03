Život bez covidu: Tyto státy neevidují ani jediný případ. Jak to dokázaly?

Nákaza koronavirem se rozšířila do téměř všech zemí na světě, objevila se dokonce i na Antarktidě. Přesto se některé státy pandemii úspěšně vyhýbají a rok po jejím vypuknutí stále nehlásí ani jeden jediný případ covidu-19. Jedná se především o ostrovy v Pacifiku, které těží ze své izolované polohy a přísných cestovních restrikcí.

Virus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19 za více než rok od jeho objevení pronikl na všechny kontinenty a téměř do všech států a jejich zámořských území. Podle údajů WHO aktuálně zůstává posledních devět států a pět závislých teritorií, které neohlásily ani jeden jediný případ.

Je ale potřeba uvést, že WHO ve své databázi nerozlišuje mezi státy, které občany testují a poskytují o epidemické situaci na svém území informace, a těmi, které žádná data neuvolňují. To se týká například středoasijského autoritářského státu Turkmenistánu, který od začátku pandemie nenahlásil WHO žádný případ.

Nicméně podle CNN lidskoprávní organizace, které na území Turkmenistánu působí, uvádějí, že se nemoc v zemi masivně šíří. Podobným případem je Severní Korea. Podle dat, která je ochotná zveřejnit, se tam zatím covidem nikdo nenakazil. U země s více než 25 miliony obyvatel, která sousedí s Čínou, odkud virus pochází, je to však velmi podezřelé.

Ředitelka evropské pobočky WHO Dorit Nitzanová se k 14 státům a územím, které zatím neevidují žádný případ covidu-19, vyjádřila s tím, že organizace "není schopná ověřit, zda žádný nenahlášený případ skutečně znamená absenci nákazy v zemi".

Úspěch ostrovních států

Na rozdíl od Turkmenistánu a Severní Koreje je u ostatních 12 států a teritorií uvěřitelné, že se tam nákaza doposud nedostala. Jedná se totiž ve všech případech o malé ostrovní státy, které jsou vzhledem ke své poloze de facto izolované od zbytku světa.

Většina z nich leží v Pacifiku, jedná se o Cookovy ostrovy, Kiribati, Mikronésii, Nauru, Palau, Tuvalu, Tongu. Ze závislých území pak Niue a Tokelau, které patří k Novému Zélandu, britské zámořské území Pitcairnovy ostrovy a Americkou Samou, která je územím USA. Nula případů hlásí i britský ostrov Svatá Helena, který leží v Jižním Atlantiku.

Být ostrovním státem má bezesporu výhodu, když svět čelí pandemii, neznamená to však automatickou ochranu. Většina ostrovů se nákaze nevyhnula, některé dokonce patřily mezi kriticky zasažené, například Velká Británie nebo Japonsko.

I odlehlejší ostrovní státy s daleko menší populací se covidu-19 neubránily. V říjnu první případy ohlásily například Šalamounovy ostrovy, které leží v Tichém oceánu, mají přes půl milionu obyvatel a dlouhou dobu nákaze vzdorovaly.

Cestovní omezení

V čem tedy tkví úspěch "bezcovidových" zemí? Jedním z nejdůležitějších kroků jsou přísné cestovní restrikce. Například Království Tonga omezilo téměř veškerý pohyb dovnitř a ven ze svého území, uvádí deník The Guardian.

Tokelau a Pitcairnovy ostrovy jsou jedny z mála míst na světě, kam se nedá dopravit letecky. Nejsou na nich žádné přistávací dráhy. To, že je obtížné se na ně dopravit, hraje pravděpodobně důležitou roli v tom, že i ony se zatím nemusí potýkat s nákazou.

Tuvalu a Nauru jsou jedny z nejméně navštěvovaných zemí na světě. Podle cestovní společnosti Koryo Tours na Tuvalu dorazí zhruba 200 turistů ročně. To pravděpodobně výrazně přispělo k tomu, že tam nákaza nebyla zavlečena. Totéž platí pro Nauru, zemi tak malou, že ji lze projít za jeden den.

Případ Francouzské Polynésie důležitost cestovních restrikcí potvrzuje. V červenci země po lockdownu znovu otevřela své hranice, aby nastartovala svou ekonomiku závislou na cestovním ruchu. V tu dobu mělo francouzské zámořské území pouhých 62 potvrzených případů. Na začátku ledna jich mělo už přes 15 tisíc a téměř stovku úmrtí.

Opatření i bez nákazy

Úspěch ostrovních států spočívá i ve včasném přijetí opatření, které v zemi slouží nikoliv k hašení již vzniklého požáru, ale jako prevence. Když se světem začal koronavirus rychle šířit, Cookovy ostrovy zavřely školy na svém nejlidnatějším ostrově a doporučily dodržovat odstupy na veřejných místech.

Už v polovině března loňského roku tamní vláda uzavřela hranice. Dopad byl rychlý a tvrdý, cestovní ruch tvoří dvě třetiny hrubého domácího produktu Cookových ostrovů. "V okamžiku, kdy jsme uzavřeli hranice, to finančně zasáhlo naše obyvatele," uvedl premiér Mark Brown.

Tvrdá opatření jsou ale na místě. K roku 2016 Cookovy ostrovy evidovaly 17 tisíc obyvatel, populací tak odpovídají menšímu městu v České republice. V zemi je pouze 22 lékařů a k dispozici jenom dva plicní ventilátory. Následky propuknutí epidemie by byly katastrofální. Využít pomoci od sousedních států je pro izolované ostrovní státy vzdálené od ostatních tisíce kilometrů velmi náročné.

Světová zdravotnická organizace pro pacifické ostrovy vytvořila speciální tým, jehož cílem je zamezit šíření koronaviru na jejich území a zároveň jim pomoci se zmírněním negativních socioekonomických dopadů pandemie. K 5. březnu WHO eviduje na všech tichomořských ostrovech dohromady 28 tisíc případů nákazy koronavirem a 301 úmrtí.

Na rozdíl od malých tichomořských ostrovních států si Česko v boji s covidem-19 nevede vůbec dobře. O tíživé situaci v našich končinách informují i zahraniční média.

