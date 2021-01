Malé dítě vezli za zadním oknem, jeho život byl v ohrožení! VIDEO

Každé čtvrté až páté úmrtí při autonehodách jde na vrub toho, že cestující v autě nebyl v rozporu se zákonem připoután. Přesto se tento hazard nedaří eliminovat, a dokonce se najdou i řidiči, kteří kašlou na bezpečnost dětí.

Důkazem toho je jízda bílého elektromobilu, ve kterém v neděli odpoledne jelo spolu s řidičem také dítě předškolního věku. To se volně pohybovalo po autě a v jednu chvíli dokonce leželo za zadním sklem nad zavazadlovým prostorem.

"Je to naprosto nepochopitelný hazard se životem a zdravím dítěte. Při prudkém brždění nebo při nárazu třeba jen v padesátikilometrové rychlosti by nepochybně došlo k vážnému zranění nebo i k úmrtí," komentoval záběry Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP na ministerstvu dopravy.

Nepřipoutané tělíčko by totiž proletělo vnitřním prostorem auta a dítě by hlavou narazilo do čelního skla. A to silou 30x větší, než samo váží.

Po řidiči volkswagenu od pondělního dopoledne pátrají policisté. "Předvoláme si ho a budeme požadovat vysvětlení. Podle toho může dostat pokutu až dva tisíce korun," řekl TN.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Zákon nařizuje, aby děti od 150 centimetrů výšky nebo do hmotnosti 36 kilogramů byly připoutané v autosedačce. Za nedodržení hrozí namístě pokuta až dva tisíce korun. Řidiči zároveň dostanou čtyři body z 12bodového limitu. V případě jeho vyčerpání přicházejí motoristé o řidičský průkaz.

Podívejte se na reportáž TV NOVA, jak dopadlo testování autosedaček: