Život muži zničila chyba úřadů. Teď musí dokazovat, že není zločinec

František Ondruš se narodil v pátek 13. a nešťastné datum mu skutečně přineslo celoživotní problémy. Ve stejný den se ve stejné porodnici narodil jiný František Ondruš a jejich životy se chybou jednoho úředníka spojily.

"Máme stejné rodné číslo, stejné jméno, datum narození," popsal TV Nova pan Ondruš. Životy obou mužů se dostaly na opačné koleje. Zatímco jeden vedl vzorný život, z druhého se stal recidivista. Pan Ondruš nikdy neporušil zákon, ale rejstřík trestů má hustě popsaný.

"Objevilo se mi tam, že jsem trestaný, kriminál šest měsíců, pět měsíců a tak dál," svěřil se. Jindy prý zase přišla exekuce kvůli nezaplaceným alimentům. "Mám zaplatit deset tisíc za syna Zbyňka," uvedl příklad pan Ondruš.

Žádného syna přitom nemá. Teď se rozhodl, že odejde do předčasného důchodu. Odpracoval přes čtyřicet let a když zažádal o výpis, málem šel do kolen. Úřady ho ve výpisu "ošidily" o 32 odpracovaných let.

Podobné problémy trápí celoživotně řadu lidí, kteří mají podobná jména a data narození. Panu Novákovi z Chrudimska posílaly soudy osm let exekuce jiného pana Nováka z Ostravy.

Do největších problémů se ale kvůli podobným okolnostem dostal pan Beneš z Plzeňska. Odsoudili ho k šesti měsícům vězení. "Vykradl nějaké krámky, markety, asi ho při tom chytili, jsou tam psaní i svědkové, ale opět si vytáhli z databáze mě," popsal reportérům TV Nova.

Stejné rodné číslo mohli lidé dostat v době, kdy ještě úřady nepoužívaly elektronické databáze. Ministerstvo všem s podobným problémem umožňuje změnu tohoto osobního údaje.