Život po Výměně: Jak na ni Matěj Stropnický s partnerem vzpomínají?

Speciální díl Výměny manželek s bývalým politikem Matějem Stropnickým si získal srdce diváků TV Nova. Jak na Výměnu vzpomínají páry samotné a zůstaly rodiny v kontaktu? To zjistíte v bonusových videích na Nova Plus.

Ve speciální Výměně manželek si roli náhradní matky vyzkoušel partner Matěje Stropnického Dan. Staral se o šest dětí a nutno podotknout, že se mu to vážně dařilo. "Já bych do toho šel znova, ale příště chci dětí dvanáct," vtipkuje Dan. Výměnu by klidně znovu zkusil i Matěj, ale s tím rozdílem, že by si chtěl zkusit roli vyměněného on (více zjistíte ve videu zde).

Rodiny si na první pohled sedly a tento dojem u nich vydržel i po Výměně. "Zpětně to u nás doma nebereme jako Výměnu manželek. Máme to tak, že přijel strejda, máme je rádi a už patří do našeho okruhu kamarádů," říká vyměněná manželka Martina. Navíc dodává, že Dan je jedním ze dvou lidí, komu by svěřila své děti. Celé video s Martinou najdete zde, kde se také dozvíte, jestli Martina vylepšila svou životosprávu.

Páry také zůstaly v téměř každodenním kontaktu. "Já si s Martinou píšu na sociálních sítích a Dan je zase v kontaktu s dětmi," popisuje Stropnický. Dan také v závěru Výměny slíbil, že děti vezme k sobě na zámek a tento slib také plánuje dodržet. Měly by přijet na jeden týden během letních prázdnin.

Anketa Líbila se vám Výměna s Matějem Stropnickým? Ano 99 493 hlasů Ne 1 4 hlasy Hlasovalo 497 lidí.

A jak na zkušenost z Výměny vzpomínají? "Já jsem si to hodně užila. Bylo to zajímavé a jiné, ale i ta práce pro mě byla v podstatě dovolená," pochvaluje si Martina, která se na deset dní stala zámeckou paní. "Já na tu Výměnu vzpomínám moc rád, bylo to krátké a klidně bych si to prodloužil," říká Dan.

Dojemných momentů bylo v tomto díle víc. Jeden z nich ale kamery nezachytily. "Když jsem tam přijel, tak děti říkaly, že rády čtou, ale mají všechno přečtené. Tak jsme se domluvili se štábem, který dětem sehnal krabici plnou knih... a já jsem plačka, mě to dojalo," vzpomíná Dan.

