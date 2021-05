Život s Petrem Arenbergerem je jako jízda ve ferrari, říká jeho žena

Manželka současného ministra zdravotnictví Monika Arenbergerová letos oslavila 50. narozeniny. S manželem jim to klape už 22 let. V pořadu Život ve hvězdách se rozpovídala mimo jiné o tom, jak jí nová funkce manžela změnila život, jaký je její muž v soukromí a dokonce práskla, co zrovna dělá, když neministruje.

Od té doby, co se stal Petr Arenberger (za ANO) ministrem zdravotnictví, se celé jeho rodině obrátil život vzhůru nohama. "Manžel vstává každý den v půl šesté ráno a vrací se nejdřív v deset večer. Takže ho moc nevidíme. Když ho s dětmi chceme vidět, tak si musíme zapnout televizi," říká Monika Arenbergerová.

Jeho tři předchůdci, kteří se na postu ministra zdravotnictví za poslední rok vystřídali, byli často terčem kritiky veřejnosti. Zlí jazykové se pouštěli i do jejich rodin. To se také stalo už i rodině současného ministra zdravotnictví. "Nejen já, ale i moje děti zažíváme nepříjemné invektivy, zejména na sociálních sítích. Takže se to snažím s nimi nějak probírat a trošičku to zlehčovat," popisuje žena současného ministra.

Přestože jde o funkci bezesporu náročnou, podle Arenbergerové se s volbou nového ministra trefili konečně do černého. "Petr je schopný diplomaticky vyřešit různé problémy tak, aby vyšel vstříc všem stranám. Nejvíc si na něm vážím, že je vždy velice klidný. Málo se rozčiluje a málokdy řeší věci skrz emoce," podotkla Arenbergerová.

Klidným dojmem působí i ona. Monika je kromě lékařky také bývalou finalistkou Miss. Dala přednost medicíně, stala se docentkou a ve svém oboru dermatologie je uznávanou špičkou. Ale byly časy, kdy svou odbornost musela dokazovat. Dlouhá léta totiž se svým manželem pracují v jedné nemocnici.

"Je to takový soustavný tlak, kdy musíte dokazovat, že přednášíte proto, že máte vlastní kvality a ne proto, že jste žena přednosty. Musela jsem se o to více snažit, abych mohla dokázat svým pacientům i kolegům, že na tu pozici mám," vysvětluje Monika.

Stále ještě ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Arenberger teď svou funkci tak trochu podvádí s funkcí ministra... Na pacienty už mu příliš času nezbývá. "Prakticky se mu už nedá dovolat. Říká mi: Volej mi, jen když bude hořet," říká žena ministra.

A jaký je život po boku Petra Arenbergera? "Je to trochu jako jízda ve ferrari. Prostě hodně svižné tempo a málo zastávek. On je takový hodně akční. Ať už v rodinném životě, tak v práci. Rádi sportujeme, snažíme se jezdit na kole, plavat a s dětmi hraje rád tenis," říká Arenbergerová.

Jeho srdeční záležitostí je ale podle ní kutilství. "On má vztah k elektrice. Když může doma natáhnout drát z bodu A do bodu B a něco se začne točit a svítit, tak je ve svém živlu. Kdyby nebyl lékařem, tak je elektrikářem," myslí si Monika.

Pár se potkal na lékařském kongresu v Mnichově. I po 22 letech mají krásný vztah a společně vychovávají dvě dospívající dcery - Simonu a Nicol. Podle jeho ženy je ministr zdravotnictví dobrý manžel i otec. Tak uvidíme, jak dlouho vydrží v pozici ministra.

