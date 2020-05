"Život se dramaticky změnil," přiznal princ Harry. Promluvil z izolace v LA

V den, kdy měly Invictus Games v nizozemském Haagu začít, se na twitteru objevilo video, ve kterém princ Harry mluví k organizačnímu týmu i účastníkům. Hry měly být letos speciální, protože právě o tomto víkendu si svět připomíná 75 let od konce války v Evropě.

"Život se dramaticky změnil pro nás pro všechny od doby, kdy jsem byl naposledy v Haagu. Tým Invictus Games 2020 si ale vedl skvěle a rychle se adaptoval na tu situaci. Mají navíc plné ruce práce s plánováním na příští rok," uvedl vévoda ze Sussexu.

O dramatické změně v životě může Harry vyprávět. Loni se s manželkou Meghan rozhodl pro částečný odchod z královské rodiny. Poté se rodina přestěhovala na Vancouver Island v Kanadě, letos v březnu přesídlila do Kalifornie. Podle médií mají bydlet v luxusní čtvrti Beverly Hills.

Harry v projevu zároveň slíbil, že brzy zveřejní termín, ve kterém by se Invictus Games měly konat příští rok. Vyzval, aby se lidé dál potkávali online a dávali pozor především na ty, kteří se dlouho neozvali. Během týdne budou organizátoři sdílet příběhy jednotlivých účastníků.

Marking what would have been the Opening Ceremony for the @InvictusGamesNL, our Patron The Duke of Sussex shares his best wishes to supporters and competitors, and outlines plans this week to bring The Hague home to you: pic.twitter.com/HLRnzCk9cu