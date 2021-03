Život se s 13letou dívenkou nepáře! V srpnu porodila, teď přišla krutá rána

Ruska Darja Sudnišniková, která se proslavila tím, že minulý rok jako 13letá otěhotněla, tvrdí, že je její život "v troskách" poté, co ji vyloučili ze školy.

Teprve 13letá dívka v srpnu porodila dcerku Emílii. Těhotenstvím se často prostřednictvím fotek na sociální síti chlubila. Nejdřív tvrdila, že otcem dítěte je desetiletý partner Ivan. Následně přiznala, že to není pravda. Tento příběh si vymyslela, protože se prý obávala přiznat, že ji znásilnil 15letý chlapec.

Nyní se mladičká maminka ze Železnogorsku na internetu svěřila s informací, že jí poté, co se stala matkou, neumožnili návrat do školy, píše The Sun.

Vedení školy to podle ní odůvodnilo tím, že během těhotenství zameškala příliš mnoho učiva. Ona v tom vidí snahu školy vyhnout se špatné reklamě, jelikož její příběh je poměrně neobvyklý. Vyhazov ze školy zcela zničil její plány, protože si v budoucnu chtěla najít dobrou práci.



Darja se už podobně špatně cítila během těhotenství. Jen těžko se smiřovala s tím, že prudce přibrala. Od té doby však s pomocí odborníka dokáže přebytečné kilogramy shazovat a říká, že "vypadá přesně tak, jak chce."

Darjina internetová popularita přišla poté, co vystoupila v televizi, kde trvala na tom, že s Ivanem spolu spali a právě on je otcem miminka. Pravda vyšla ven najevo i pod tíhou pochybností odborníků, kteří tvrdili, že Ivan v žádném případě nemůže být otcem.