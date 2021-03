Život v Izraeli se vrací k normálu. Země už má naočkovanou většinu lidí

Žádné roušky, rozestupy, jen čistá radost a úleva. Do Izraele se po roce uzávěr vrátil život. Státu, který má téměř stejně obyvatel jako Česko, se podařilo alespoň jednou dávkou naočkovat 60 % obyvatel. Blíží se tak hranici kolektivní imunity.

Obě injekce už má za sebou 53 % Izraelců a k získání kolektivní imunity podle některých odborníků stačí dosáhnout 70procentní proočkovanosti. Oslavit vítězství nad koronavirem vyrazili naočkovaní do jednoho z klubů v Tel Avivu. "Je to jako by někdo zmáčkl tlačítko a bum! Skutečný život je zpátky," raduje se návštěvnice diskotéky.

Zpátky, ale za určitých podmínek. Bary můžou zaplnit jen polovinu svých kapacit. A v jeden okamžik v nich může být maximálně 300 hostů. Povinné jsou zatím také roušky, ty ale návštěvníci ignorují. "Pokud pijete a jíte, nemusíte mít roušku, ale pokud tancujete, tak si ji máte nasadit. To na diskotéce prostě není možné," vysvětluje majitel klubu Shlomi Dayan.

Venku před klubem se tvoří dlouhé fronty. Důvodem je covid pas. Dovnitř můžou jen lidé, kteří už koronavirus prodělali a mají protilátky nebo ti, kteří dostali obě dávky vakcíny. Informace mají ve svých telefonech.

"Přišel jsem se dvěma kamarády. Ti dovnitř mohli. Já, protože nemám covid pas, tak ne. Je to divný pocit," postěžoval si Izraelec Noam. Přísně hlídané jsou také vstupy do restaurací, kaváren nebo třeba divadel.

Země je v očkování celosvětovým premiantem. Začala s ním v druhé polovině prosince. Od poloviny ledna pak začaly denní počty nově nakažených klesat. V posledním týdnu přibývá v průměru tisíc případů denně.