Život ve hvězdách 2. 5. 2019

Zpěváka Marka Ztraceného to táhne na Šumavu. Proč právě tam? V místech svého dětství totiž tráví každou volnou chvilku. Pořídil si tady i penzion. My jsme do něj nakoukli a zkontrolovali, jak mu jdou od ruky chlapské práce. A navíc nám společně se 7mi-letým synem zabubnovali.



Vítězka Superstar Tereza Mašková schovala růžové vlasy pod helmu, vzala si na pomoc svou sestru a vyrazily na skalní stěnu u Děčína. Byly chvíle, kdy to skoro vzdaly a při přecházení lana několik desítek metrů nad zemí litovaly, že Karlovi Kašákovi na adrenalinovou výzvu kývly.



