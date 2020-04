Životní minimum, nárok na ošetřovné, ceny energií: Toto se od dubna změní!

Životní a existenční minimum

Od dubna se zvyšuje životní a existenční minimum o zhruba 13 procent. K navýšení dochází poprvé od roku 2012. Životní minimum pro jednotlivce vzrostlo o 450 korun na 3 860 korun. Existenční minimum se zvýšilo o 290 korun na 2 490 korun.

Na rozdíl od existenčního minima, které nelze použít například u dítěte, životní minimum dostává každý člen domácnosti. Částka se liší podle toho, zda se jedná o nezaopatřené dítě, anebo kolik dospělých žije v jedné domácnosti. Konkrétní částky naleznete v tabulce níže.

Příklady:

- Pokud tedy v domácnosti bude žít například maminka s pětiletým dítětem, jejich životní minimum bude činit 5 520 korun.

- Pokud toto dítě bude žít s oběma rodiči, životní minimum bude 8 720 korun.

- Pětičlenná rodina s dvěma dospělými a třemi dětmi ve věku 5, 8 a 16 let by měsíčně v rámci životního minima měli nárok na 13 910 korun.

Změna operátora

Od 1. dubna vstoupí v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, díky které půjde změnit rychleji a levněji operátora. Vztahuje se na stávající smlouvy i nově uzavřené. Nově například bude lhůta pro přenos čísla kratší - operátor na to bude mít nejvýše dva dny.

Novela také zastropuje výši smluvních pokut při předčasném odstoupení od smlouvy uzavřené na dobu určitou. Operátor může požadovat maximálně 5 % součtu měsíčních paušálů (nebo minimálního měsíčního plnění) zbývajících do konce sjednané doby. Pokuta se musí odvíjet od částky, kterou platil zákazník doposud.

Zdražení energií

Od 1. dubna poroste cena elektrické energie klientům Pražské plynárenské a Energie ČS, které mají dohromady přes 100 tisíc odběratelů. U Pražské plynárenské se zdražení dotkne pouze domácností, které využívají produkt Elektřina bez závazků.

Zdražuje ve všech distribučních sazbách - nárůst ceny za kilowatthodinu se liší podle sazby. Tou nejrozšířenější je D02d, kde se jedná o zvýšení ze 1,997 na 2,116 Kč za kWh. Pro běžnou domácnost se jedná o rozdíl zhruba 300 korun za rok.

Energie ČS se rozhodla zdražit všechny své produkty. Nepřiplatí si pouze zákazníci, kteří topí elektřinou - ceny se jinak zvýší ve všech distribučních sazbách. Rozdíl bude činit od zhruba 750 do 950 korun za rok v závislosti na produktu.

Ošetřovné pro OSVČ

Od 1. dubna mohou živnostníci, kteří kvůli opatřením kvůli koronaviru museli zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem, žádat o ošetřovné. Žadatel se musí starat o dítě do 13 let nebo postiženého člověka, musí být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě, být malým nebo středním podnikatelem a nesmí mít žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně.

"Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). TADY si můžete přečíst manuál, na co vše mají OSVČ nárok.

Chytrá karanténa

Po Velikonocích vláda plánuje rozšířit na celé území České republiky tzv. chytrou karanténu, která se prozatím testuje v Jihomoravském kraji. Pokud se inteligentní karanténa osvědčí, mohlo by dojít k uvolnění dosavadních opatření, jako je uzavření kin, divadel či většiny obchodů. O chytré karanténě se můžete více dozvědět ZDE.

S tím souvisí i potenciální uvolnění omezení volného pohybu, které aktuálně platí do 11. dubna, a ukončení nouzového stavu 12. dubna. Podle vlády záleží na tom, jak se situace v Česku bude vyvíjet. Pokud se do té doby vývoj nezlepší, či dokonce zhorší, je na pořadu dne jak prodloužení omezení volného pohybu, tak nouzového stavu.

Vyplácení důchodů

Od 2. dubna bude Česká pošta opět vyplácet důchody standardním způsobem, na který je důchodce zvyklý - tedy buď na adresu, anebo na pobočkách. Doposud všechny platby doručovala na konkrétní adresy kvůli mimořádné situaci kolem koronaviru. Ukázalo se však, že senioři, kteří jsou zvyklí si důchod vyzvedávat na poště, o doručení na adresu většinou zájem nemají.

Zkouška sirén

Každou první středu v měsíci se v poledne rozeznívají sirény, tentokrát ale bude ticho. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba rozhodl, že pravidelná měsíční zkouška sirén ve středu 1. dubna neproběhne. Důvodem je mimořádný stav v souvislosti s epidemií koronaviru. Více informací se dozvíte ZDE.