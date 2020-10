Životní úroveň Covid-19 neohrozil. Více než půlka Čechů ji hodnotí kladně

Přestože šíření koronaviru výrazně ovlivňuje ekonomiku v zemi, do hospodářské situace domácností se to zatím velmi nepromítlo. Nadpoloviční většina Čechů totiž v září zhodnotila životní úroveň vlastní domácnosti jako dobrou.

Více než polovina (56 %) české veřejnosti považuje svou životní úroveň jako dobrou. Naopak za špatnou, nebo velmi špatnou ji označilo 12 % dotázaných lidí. Asi třetina Čechů pak svou životní úroveň pokládá za ani dobrou, ani špatnou.



Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). "Oproti předchozímu výzkumu z června roku 2020 se hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti statisticky významně nezměnilo,“ uvádí výzkumníci.



Podle odborníků se do hodnocení zřetelně nepromítla nastupující ekonomická krize. To však není nijak překvapivé, jelikož hodnocení životní úrovně vždy vykazovalo určitou setrvačnost a na změny se reagovalo zvolna a s určitým časovým odstupem.



Češi se však negativněji staví k hodnocení ekonomiky celé země. Pozitivně ji hodnotí 21 % dotázaných. Více než třetina lidí (28 %) ji naopak považuje za špatnou. Hospodářskou situaci v zemi charakterizovalo 42 % Čechů jako ani dobrou, ani špatnou.

Anketa Jak hodnotíte svou životní úroveň? Dobře, jsem spokojený/spokojená 54 13 hlasů Špatně, nejsem spokojený/spokojená 33 8 hlasů Ani dobře, ani špatně 13 3 hlasy Hlasovalo 24 lidí.



Oproti předchozímu šetření se tak hodnocení ekonomické situace zhoršilo. "V porovnání s obdobím před nástupem pandemie je výrazně horší a je zhruba srovnatelné s úrovní, na které se pohybovalo naposledy v průběhu první poloviny roku 2015," tvrdí odborníci.



Průzkum CVVM probíhal od 5. do 20. září 2020 a zapojilo se do něj 951 Čechů ve věku od 15 let.

Protiepidemická opatření výrazně zasáhla českou ekonomiku. Více se dozvíte v následující reportáži: