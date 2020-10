Žižkův dub nevyhrál anketu Strom roku, hlavní cenu přesto získal

Televize Nova spustila iniciativu Moje země na podporu ekologických projektů. Jedním z těch, které podporuje, je anketa Strom roku, která jde v těchto dnech do finále. Ve středu si ale dub z Náměšti nad Oslavou, který loni obsadil druhé místo, symbolicky převzal svou cenu – odborné ošetření.

Žádné hnojivo ani mimořádná zálivka. Na stromě od středečního rána pracovalo pět stromolezců s pilami a kartáči. "Já budu ořezávat třetinu stromu, dělat symetrizaci koruny a redukci přetížených větví, co jsou nad silnicí. To znamená, že to trošku zmenším a zakrátím ty větve nad silnicí,“ okomentoval před ošetřením stromolezec Jakub Štrunc.

Ne všechno suché ale putuje k zemi. Odborníci se ve stromě snaží zachovat jeho přirozený ekosystém. „I ty suché větve v koruně mají svůj význam, strakapoudi to milují a na jaře si do toho ťukají,“ dodal arborista, odborník na péči o stromy a keře, Václav Štrojdl.

Stařičký dub už není v dobré kondici. Pustily se do něj dřevokazné houby. V rámci péče o strom bylo potřeba očistit i šindele na stříšce, které zakrývají dutinu stromu. "V minulosti byl trend ošetřování památných dřevin takový, že byl záměr neumožnit vodě, aby zatékala do těch dutin. Proto se dutiny zastřešovaly,“ vysvětlila Veronika Zelinková z Národního památkového ústavu.

Udržet váhu nejtěžších větví pomáhají od 70. let i kovové podpěry. Strom měl štěstí, že roste v rohu zámecké zahrady a během staletí tam nikomu nevadil. Proto dosáhl takových rozměrů. Obvod kmene je přes deset metrů.

Do loňského ročníku ankety Strom roku přihlásili dřevěného matadora žáci tamní základní školy se svou učitelkou. „Každý den jsme na sociální sítě přidávali příspěvky, aby lidi hlasovali, roznášeli jsme letáčky a snažili se tu informaci dostat mezi co nejvíc lidí,“ řekl žák osmé třídy Jan Karmazín.

Nakonec obsadil Žižkův dub až druhé místo. “Chudobinská borovice byla sice první, ale jelikož v tu dobu nepotřebovala arboristické ošetření, poskytla ho právě Žižkovu dubu,“ dodala PR Koordinátorka Sázíme budoucnost Anna Poledňáková.

Prastarý dub stojí v zámecké zahradě přes 800 let. Slavný vojevůdce prý v 15. století pod stromem přespal, nebo si k němu přivázal koně.