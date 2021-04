Zkrátit dětem prázdniny o měsíc? Nápad ekonoma se ředitelům nelíbí

Děti už se sice těší na prázdniny, ale s jejich vědomostmi je to podle odborníků za poslední rok problematické. Distanční výuka totiž nedokáže tu běžnou nahradit. Objevují se tak hlasy, zda přece jen prázdniny nezkrátit. Ministerstvo školství prý chystá o prázdninách výukové kempy.

Zkrátit prázdniny a místo toho prodloužit školní rok. Tak s tímhle nápadem přišel ekonom a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

"Tuto myšlenku jsem už nadhazoval několikrát. Je vidět, že politici se jí bojí," řekl Prouza. Měsíc navíc ve škole by měl podle něj pomoci zejména studentům, kteří přišli o praktickou výuku.

"V Čechách jsou školy zavřené nejdéle v celé Evropě. Vidíme u malých dětí problém se socializací. Pro ty starší to může být velké riziko pro jejich další zaměstnávání," vyjmenovává Prouza.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové by ale děti měly léto využít k pohybu. "Studenti všech škol sedí u počítače téměř celý rok. Prázdniny by měli využít k tomu, aby se pohybovali, aby chodili do přírody, jeli na dovolenou," myslí si Schejbalová.

Ministerstvo školství krácení letních prázdnin neplánuje, důležitá je podle něj cílená podpora dětí, které to potřebují. "Ministerstvo školství říká, že nejen v létě, ale i v dalším období dvou až tří let zde musí být dostatečná podpora na vyrovnávání sociálních nerovností, a to prostřednictvím letních škol a letních kempů, dále také formou doučování, ať už ve školách či doma," uvedla mluvčí Aneta Lednová.

Proti krácení prázdnin je i opozice. "Učitelé už jsou tak vystaveni dostatečnému tlaku a distanční výuka pro ně vůbec nebyla jednoduchá," řekl poslanec Petr Gazdík (STAN).

"V mnoha školách je naplánovaná celková údržba nebo rekonstrukce a ty by otevřít nemohly. Navíc učitel má mít 40 dnů dovolené a muselo by se to pak nějak objevit v těch následujících měsících," uvedl zase senátor Jan Grulich (TOP 09).

Proti jsou i zaměstnavatelé a zástupci tuzemského cestovního ruchu, který v době pandemie také tratí. "Tím by se zkrátila doba, kdy by mohly české hotely a pořadatelé českých turistických akcí vydělávat peníze," varoval místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.