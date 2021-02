Zkuste to taky! Extrémní mrazy vytvořily novou výzvu na sociálních sítích

Horká voda v extrémních mrazech vytváří velkolepé ledové obrazce. Sociální sítě zaplavily fotky a videa, které lidé sdílejí pod hastagem freezingcoldchallenge (ledová výzva). Účelem výzvy je vychrstnout do vzduchu horkou vodu, která když se setká s mrazem, vytvoří krásný oblouk ledových kapiček. Ideálně by teplota měla klesnout pod -20 stupňů Celsia. Do vody je možné pro zajímavější efekt přidat i potravinářské barvivo. Jak dopadly nejrůznější pokusy, se podívejte ve videu.