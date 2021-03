Zlaté glóby na dálku. Ocenění se dočkal i herec, který podlehl rakovině

Tina Feyová v New Yorku, Amy Poehlerová v Los Angeles. Nominované celebrity doma nebo v hotelu na gauči. Letošní ročník předávání Zlatých glóbů se nesl v duchu protikoronavirových opatření a kvůli šíření nákazy se konal o dva měsíce později, než se plánovalo.

Jedním z nejemotivnější momentů večera bylo ocenění Chadwicka Bosemana za výkon ve filmu Ma Rainey - matka blues. Sošku za herce, který loni v srpnu podlehl rakovině, převzala manželka Taylor Ledwardová.

"Poděkoval by bohu, poděkoval by svým rodičům, poděkoval by svému úžasnému týmu. Řekl by něco krásného a inspirativního," má jasno družka muže, který je známý také z komiksových filmů, kde ztvárnil superhrdinu Black Panthera.

Nejlepším dramatem roku 2020 se stal snímek Země nomádů. Za jeho režii si odnesla cenu Chloé Zhaová jako teprve druhá ženy v historii udílení Glóbů.

Mezi komediemi zazářil druhý Borat, kde stejnojmennou postavu znovu po 14 letech ztvárnil herec Sacha Baron Cohen, který si také odnesl ocenění za nejlepší mužský herecký výkon. Výhry ve svých kategoriích se dočkaly i populární seriály Koruna a Dámský gambit.

Z Česka, kde už rok a půl bydlí kvůli natáčení seriálu, se přihlásila i britská herečka Rosamund Pikeová. Ta získala sošku za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Jako v bavlnce.

Na pódiu se během tříhodinového ceremoniálu objevilo jenom pár předávajících. V hledišti seděli jako čestní hosté pouze záchranáři a zdravotníci.