Zlaté glóby rozdány, bodoval Brad Pitt i válečný film

Žhavými favority v nominacích byl nejen nakonec oceněný retrosnímek Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, ale také snímky Manželská historie, Irčan a Parazit. Tarantinův film nakonec získal tři sošky za nejlepší film v žánru komedie či muzikál, nejlepší mužskou vedlejší roli a nejlepší scénář. Druhým nejúspěšnějším snímkem se stal válečný film 1917, který si odnesl vůbec nejprestižnější cenu za nejlepší snímek a také sošku pro nejlepšího režiséra, kterou obdržel Sam Mendes.

Nejlepším hercem uplynulého roku se stal Joaquin Phoenix za roli ve snímku Joker, cenu za nejlepší ženský herecký výkon si odnesla Renée Zellwegerová za roli Judy Garlandové v životopisném dramatu Judy. Hlavní cenu za nejlepší vedlejší roli získal Brad Pitt za film Tenkrát v Hollywoodu, oceněnou ženou byla Laura Dernová za svou vedlejší postavu v Manželské historii. V kategorii muzikál nebo komedie bodoval Taron Egerton díky snímku Rocketman, z hereček byla nejlepší Awkwafina za roli ve filmu The Farewell.

Nejlepším cizojazyčným filmem se stal jihokorejský snímek Parazit. Nejlepší hudba zazněla ve filmu Joker, cenu získal její autor Hildur Guðnadóttir. Sošku za nejlepší originální píseň obdržel zpěvák Elton John, a to za song I’m Gonna Love Me Again, která zazněla ve snímku Rocketman.

Ocenění si odnesl také herec Tom Hanks, který obdržel cenu Cecila B. deMilla za celoživotní přínos v oblasti kinematografie. Při děkovné řeči nedokázal skrývat dojetí.