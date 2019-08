Zlato pro Čechy nikdy nebylo dražší

Minulý týden dosáhla cena jedné troyské unce zlata(31,1 gramu) na londýnské burze LBMA 1500 dolarů.

„V korunách se tak přiblížila hranici 35 tisíc korun, což znamená, že pro Čechy nikdy v historii nebylo zlato dražší,“ říká David Marášek, šéf akciové společnosti Zlato, která patří k předním tuzemským prodejcům investičního zlata.



Zlato se dostalo na historický rekord nejen v české koruně. Podle serveru zerohedge.com je aktuálně na rekordu celkem v 73 světových měnách. „Když zůstaneme u „korun“, tak se to týká například Norů a Švédů. Nejdražší v historii je zlato v jejich měnách také pro Rusy, Kanaďany, Australany nebo Novozélanďany,“ říká Marášek s tím, že v eurech je unce zlata od historického rekordu vzdálena o zhruba tři procenta.



Podle Davida Maráška ke vzrůstu ceny zlata, které za necelý rok posílilo na jedné unci o více než 300 dolarů, přispěly svými kroky centrální banky – především americká centrální banka (Fed) a Evropská centrální banka (ECB) strategií snižování úrokových sazeb a stimulací ekonomiky tištěním peněz. Navíc se Evropě a ve světě objevila naráz celá řada faktorů, díky nimž zlato začíná vypadat pro investory zajímavě.



K růstu ceny zlata přispěly i jeho nákupy samotnými centrálními bankami, připomíná Marášek více než 350 tun vzácného kovu, které do svých sejfů vloni centrální banky nakoupily. Mimo Ruska a Číny, které v posledních letech nakupují kontinuálně, se přidali velmi nečekaní kupci, především Maďarsko a Polsko. To letos doslova šokovalo trhy oznámením, že během první poloviny letošního roku nakoupilo dalších 100 tun zlata.



„Ve světě je dnes na 13 bilionů amerických dolarů ve vládních dluhopisech s negativním výnosem. To je pro finanční svět velmi nebezpečná situace,“ varuje Marášek. Investoři u zhruba třetiny vládních bondů se musejí smířit s tím, že budou platit za to, že své peníze půjčí. „Třeba v případě německých dluhopisů máte garantovanou ztrátu půl procenta ročně na dobu přes deset let, podobná situace je v Japonsku,“ doplňuje.



Velké zahraniční fondy, které podle Maráška v minulých letech zlato sledovaly s neskrývaným despektem, si začaly uvědomovat, že investičních aktiv, která by byla atraktivní, podhodnocená a současně nabízela ochranu i zhodnocení, je velmi málo. A že fyzické zlato je jedním z nich. „Zlato sice nenese žádný kladný výnos, ale nemůže mít ani záporný,“ uzavírá David Marášek.