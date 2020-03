Zlínská firma na biovaky nestíhá objednávky. Jen Čína by jich chtěla tisíce

Ještě před půl rokem vyráběli ve zlínské firmě asi 50 bio vaků měsíčně, teď je to dvojnásobek. Poptávka je přitom mnohonásobně vyšší, jen Čína by jich chtěla tisíce.

"Je to vzduchotěsně uzavřené, pracuje to na principu podtlaku. Veškerý vzduch, který odtamtud odchází, jde přes filtro-ventilační jednotku," popsal generální ředitel společnosti Pavel Kostka. Stačí tři minuty a pacient je v boxu hermeticky uzavřen. Nebezpečným virem tak nemůže nakazit své okolí.

Obrovskou poptávku nestíhá ani linka na speciální ochranné prostředky nebo na nafukovací podtlakové komory. Ty dokážou separovat nakaženého člověka i na několik dní.

"Vy mu můžete podat tekutiny, provádět medikaci, monitoring životních funkcí… A všechno děláte z venku. Zdravotnický personál může jít k pacientovi v ochranných oděvech nebo může i z venku manipulovat s pacientem," vysvětlil Kostka.

Výroba biovaků a bioboxů není vůbec jednoduchá.

Zaměstnanci používají vysokofrekvenční svařování, cenu prodražují i speciální zipy nebo filtry. "Když ho převážíte v sanitce, tak prakticky nemusíte být v ochranném obleku," objasnil technik.

"Výrobky se vyvážejí do Jižní Koreje, do Brazílie, do Ruska, do Itálie," vypočítala manažerka společnosti Renata Skybová. S tím, jak roste z koronaviru strach, stoupá zájem o tyto výrobky. Zakázky sem dorazily už ze 70 zemí.