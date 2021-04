Zlínský kraj v pondělí školy otevře. Žáky chtějí nechat doma na Děčínsku

Zlínský kraj se rozhodl, že stejně jako zbytek republiky otevře od pondělí školy a části obchodů. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámil hejtman Radim Holiš (ANO). Původně bylo zamýšleno, že se opatření v kraji nerozvolní. Podle hygieniků však není stav na Zlínsku alarmující.

Otevření škol se však možná posune na Děčínsku. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ve čtvrtek uvedla, že podá na ministerstvo zdravotnictví návrh o odložení otevření škol o týden.

Od pondělí se mají do školních lavic vrátit předškoláci a rotačně žáci prvních stupňů základních škol. Výjimkou budou malotřídky do 75 žáků, kde výuka nebude rotační, to platí i pro speciální školy.

Podle exministra zdravotnictví Jana Blatného měly v okresech, ve který je koronavirová situace špatná, zůstat školy zavřené. Zmínil především právě Zlínský kraj. "Epidemie tam odeznívá později," vysvětlil Blatný.





