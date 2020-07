Zloděj 300 litrů pálenky skončil ve vazbě. Alkohol už u sebe neměl

Zlínští kriminalisté vypátrali zloděje archivní domácí pálenky. Demižony se 300 litry alkoholu v hodnotě 115 tisíc korun podle nich ukradl 36letý recidivista v podmínce. Skončil ve vazbě a hrozí mu pět let za mřížemi. Majitel se však na shledání se svou tekutou sbírkou těšit nemůže.

Zásoby slivovice, meruňkovice a jablkovice na několik let dopředu 36letému muži nestačily. Chtěl si odnést ještě porcelán a reproduktory, už je však neunesl. Jenže do Zlína se vypravil krást po pár dnech znovu a to už spadla klec.

V úterý si všiml klíčí v zámku dveří rodinného domu, odkud si odnášel 1 500 korun a 370 eur. Přistihl ho majitel domu. "Zloděj mu však stihl utéct směrem k blízkému lesu. Majitel domu mezitím zavolal na linku tísňového volání policie a k lesu se začaly sjíždět policejní hlídky," řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Kriminalisté muže v lese našli, odvezli do policejní cely a okradenému vrátili peníze. Majitel pálenky ale takové štěstí neměl. "Recidivista se ke krádežím přiznal. Ovocnou pálenku prodal nebo daroval," dodala Kozumplíková.

Recidivista, jenž je v podmínce, si vyslechl obvinění z krádeže a porušování domovní svobody. V minulosti byl trestán už dvanáctkrát. Tentokrát si může ve vězení pobýt pět let. Skončil olomoucké vazební věznici.

Na reportáž TV Nova o velké slivovicové krádeži se podívejte tady: