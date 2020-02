Zloděj přepadl seniorku a okradl ji o úspory. Policie hledá svědka

Jihočeská policie pátrá po pachateli, který v prosinci přepadl seniorku z Tchořovic na Strakonicku. Útočník ji nejdřív udeřil do hlavy a pak okradl o úspory a šperky.

Muž podle policie ženu omráčil úderem do hlavy, když se vloupal do její chalupy. Seniorka na poměrně dlouho ztratila vědomí. Incident se odehrál za denního světla. Policie v souvislosti s tím hledá muže, který by mohl přinést velmi důležité svědectví.

V době, kdy se loupežné přepadení odehrálo, ho několik svědků vidělo, jak chodí po vesnici. Hledanému muži je asi pětatřicet let a údajně si nechává říkat Ferdinand. Kde se v tuto chvíli pohybuje, ale není vůbec jasné.

Kriminalisté nevylučují, že pachatel, který má na svědomí přepadení starší ženy z Tchořovic na Strakonicku, pokračuje v trestné činnosti dál. Lupič poté, co ženu omráčil, ji odtáhl do ložnice a tam ji uložil do postele. Pak prohledal celý dům, kde sebral nejen peníze, ale i zlaté šperky a hodinky.

Zloděj způsobil škodu za deseti tisíce korun. S největší pravděpodobností ukradené věci už zřejmě prodal někam do zastavárny nebo bazaru. Žena utrpěla poměrně závažné zranění hlavy, které si vyžádalo delší dobu léčení. Policie v tuto chvíli přijme jakékoliv svědectví o hledaném muži.