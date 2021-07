Zloděj se ukryl na střechu, sundat ho muselo deset policistů

Devítinásobný recidivista si přišel do rodinného domu v ústecké čtvrti Brná pro všechno, co mělo nějakou hodnotu. Ukradené věci nacpal do tašky a snažil se zmizet, jenže ho načapali majitelé domu. Nenapadlo ho nic chytřejšího než se schovat na střechu.

Ze střechy se zloděje snažilo dostat deset policistů. Tři z nich ho lovili přímo tam. Nakonec ho museli spoutat na rukou a nohou, protože to vypadalo, že muž ublíží nejenom sobě, ale i všem okolo.

"Odmítal slézt, navíc začal být velmi agresivní, a proto byl dolů sundán kvůli bezpečnosti s pomocí hasičů," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Teď má na krku obvinění z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Za to by se mohl vrátit do vězení, kde to už dobře zná, a to až na tři roky.