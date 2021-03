Zloděj si z chaty odnesl dvě sekačky, teď mu hrozí vysoký trest. Není sám

I kvůli drobné krádeži s několikatisícovou škodou hrozí lidem v nouzovém stavu přísné tresty. Například zloděj z Královéhradecka si může za vloupání do chaty a krádež dvou sekaček odsedět až osm let ve vězení. A nejen on.

Sezóna vloupaček do chat je v plném proudu. Jeden takový případ se stal v Jičíně v zahradní osadě Hádek. Tam zloděj nejprve překonal plot a pak se snažil dostat do různých objektů. Zkoušel pergolu i sklep, uspěl až v zahradním domku, kde ukradl dvě sekačky na trávu. Policisté po něm zatím neúspěšně pátrají.

Další případ je z Trutnova, tady totožnost poberty už policisté znají, je jím místní 27letý mladík. Dopadli ho krátce poté, co chatu, do které se vloupal, opustil. Dopadený přiznal, že v chatě přespal a ukradl dvě lahve alkoholu. I tento prohřešek se ale stal během nouzového stavu a to znamená, že za rozbité okno a přenocování mu hrozí až osm let vězení.

Přitom v zahrádkářských koloniích je během pandemie mnohem větší ruch než obvykle. Mnoho lidí tu vůbec poprvé tráví zimu a právě kvůli četným vloupáním mají chataři objekty mnohem lépe zabezpečené.