Zloděj vykradl stan, když v něm spal vodák! Jinde zmizely dvě kánoe

Stalo se to o víkendu v kempu ve Větřní u Českého Krumlova. Zloděj si vyhlédl stan během noci, když v něm jeho majitel spal. Nic netušící muž přišel během chvíle o všechny věci, které u sebe měl. Zloděj odcizil látkovou peněženku s platební kartou, osobní doklady i finanční hotovost.

Zaujala ho i elektronická cigareta, kterou měl muž ve stanu volně odloženou. Majitel tak během chvíle přišel o věci za několik tisíc korun.

Policisté varují, aby si s sebou na stanování lidé nebrali žádné cennosti. Peněženky a důležité doklady by měli mít lidé i ve stanu dobře zabezpečeny, aby je nebylo možné právě během spánku snadno ukrást. Zapomínat by neměli ani na zamykání pomocí klasického zámku, a to i během noci, kdy ve stanu spí.

Kromě vykradeného stanu policisté vyšetřují také ukradenou dvoumístnou kánoi. I ta zmizela během noci v jednom z vodáckých kempů, když ji majitel nechal volně ležet u břehu řeky. Škodu policisté odhadli na více než 14 tisíc korun. Po zlodějích pátrají.