Zloději porazili sloupy vysokého napětí, vesnice skončila bez proudu!

"Večer jsem slyšel řezání. Říkám, do pr**le, kdo tam kácí? A ony to nebyly stromy, ony to byly sloupy! " popsal jeden z obyvatel vesnice.

"Zlodějům šlo vyloženě o ta lana, která vedou proud. Jestli tady ukradli 400 metrů kabelů? Každého to překvapí - jak je možné, že se pokácejí sloupy a ukradne se vedení. Kam jsme to dospěli?" nechápe starosta Habartic Stanislav Briestenský.

Sloupy zloději nejprve nařízli rozbrušovací pilou. Pak je omotali ukradeným telefonním kabelem, zapřáhli za auto a sloupy vylomili. Po zkratu, který vyřadil trafostanici, začali odřezávat vodiče.

"Došlo k odcizení vrchního vedení 22kV. Opravovat to budeme během soboty. Ten, kdo to udělal, riskoval svůj život, protože to vedení bylo pod napětím," říká mluvčí ČEZu Soňa Holingerová.

Případ si kvůli vysoké škodě převzali liberečtí kriminalisté. Energetici večer na místo přivezli generátory proudu, aby lidé v obci mohli svítit, vařit a hlavně topit. Škodu zatím energetici a telefonní společnost odhadli na půl milionu korun.