Nájezdy zlodějů v Čechách, lidé se po setmění bojí opustit domovy!

Jakmile se setmí, obyvatelé Velkých Popovic nechtějí opustit dům. Bojí se, aby je nevykradli zloději podobně, jako se to v okolí stalo už v asi padesáti případech.

"Vylomili okno, takže neřeší nějaké zabezpečení vůbec, prý chodí jen s batůžkem, berou peníze a šperky, to co se dá odnést v batůžku, do deseti minut jsou pryč," popsal jeden z obyvatel Velkých Popovic.

"My jako obec si nemůžeme dovolit městskou policii, nicméně už jednáme s okolními obcemi, že bychom spolupracovali," informovala starostka Václava Zímová.

Zoufalí lidé proto napsali dopis na policejní prezidium s prosbou o pomoc. "Jsme chtěli požádat prezidenta Policie České republiky aby naplnil svůj slib, který při svém vstupu na úřad loni sdělil veřejně, že dostane policii z kanceláří na ulici," vysvětlil obyvatel Velkých Popovic Richard Unruh.

"Se situací ve Velkých Popovicích jsem detailně seznámen a rozhodně ji neberu na lehkou váhu. Příslušným součástem policie jsem uložil realizovat opatření, která z taktických důvodu nemohu blíže konkretizovat. Garantuji, že další vývoj budu pečlivě sledovat," reagoval prezident Policie ČR Jan Švejdar.

Na policejní prezidium se už obrátila i obec Jesenice, tam na Štědrý den vykradli tři domy. Obyvatelé Osnice si na vlastní náklady platí i bezpečnostní službu, která domy pravidelně kontroluje. Od Vánoc se tam zvýšil i počet policistů.

"Vytvořili jsme tady takový společný sousedský adresář a dáváme si vzájemně vědět, jestli se v lokalitě objeví jakékoliv neznámé auto, běžec, cyklista," uvedla 1. místostarostka Jesenice Iva Řehulková.

Kromě Jesenice a Velkých Popovic policisté evidují zvýšený počet vloupání do obydlí i v okolí Říčan, Jílového u Prahy a Čerčan.