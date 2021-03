Zloději ukradli firmě 160 klíčů od bytů. Několik z nich následně vykradli

Z domu v Thámově ulici v Praze vyšli na ulici dva muži ověšeni taškami plnými věcí. Jejich podle policie nejsou. Patří totiž majitelům dvou vykradených bytů. Dvojice si z bytů odnesla elektroniku a další věci v hodnotě půl milionu korun.

Příběh ale začal o něco dřív jinou vloupačkou na Břevnově. Zloději navštívili kancelář firmy, která pronajímá byty. I tam sebrali elektroniku a cennosti. To hlavní, co si ale zloději z kanceláří odnesli, byly klíče.

Téměř 160 klíčů, včetně visaček a adres bytů, do jejichž dveří pasují. Pro nenechavce terno. Dlouho neváhali a začali řádit. Zatím mají podle policistů na svědomí pět případů.

Mezi nájemníky nastal poplach, začaly se hromadně vyměňovat zámky. "Zámky byly vyměněny hned druhý den a doufám teda, že pachatele chytnou co nejdříve," uvedl majitel jednoho z bytů.

Před vykradením bytů v Karlíně se muži pohybovali nějakou dobu před domem. Jeden se tam přehraboval ve svazku klíčů, druhý se zapovídal s mladíkem, který do domu za někým šel. Ten by teď mohl policistům pomoci. Stejně jako kdokoliv, kdo by podezřelé na záběrech poznal.

Pokud budou muži dopadeni, hrozí jim za krádež a porušení domovní svobody až dva roky vězení. Jestli šli zloději do kanceláří pro klíče najisto, nebo měli prostě jen štěstí, není zatím jasné.