Zloději v Ostravě vybílili zoologickou zahradu! Odnesli odtud vzácné ryby

Ostravskou zoologickou zahradu vykradli zloději. Kromě japonských kaprů si vzali také vzácného jesetera. Škoda je vysoká, a navíc zloději kradli v době nouzového stavu. Hrozí jim tak až osm let vězení.

Asi by je to vyšlo levněji, kdyby si pro šupináče došli do obchodu. Šestnáct japonských kaprů koi a jeden jeseter ruský nakonec vyjdou zloděje draho. Všechny ryby zmizely přímo z rybníčku hned vedle papouščí voliéry.

"Na ztrátu přišli chovatelé bezprostředně další den, když kontrolovali a krmili zvířata a samozřejmě se situace začala ihned řešit. Včetně vyšetřování policií, které probíhá," popsala mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Policistům vrtá hlavou, jak zloději ryby z rybníka dostali. "Jednou z možných variant je, že neznámý pachatel ryby odcizil pomocí sítí. Druhou verzí, se kterou pracují kriminalisté, je, že nejprve ryby omráčil pomocí elektrického proudu a následně odcizil," řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Japonští koi kapři jsou častou okrasou jezírek a rybníčků. Z jesetera ruského se zase získává kaviár. "V případě jesetera ruského jde o velkou ztrátu, protože se jedná o kriticky ohrožený druh. Jsou to dlouhověké, velké ryby, které už ale opravdu jsou na pokraji vyhubení," vysvětlila mluvčí zoo.

"Vzhledem k tomu, že se jednalo o vzácný druh ryb, je velká pravděpodobnost, že neznámý pachatel mohl tyto ryby nabízet přes internetový portál právě odborné veřejnosti," tvrdí Michalíková.

Policie pracuje také s verzí, že ryby mohl ukrást zaměstnanec zoo. Kvůli pandemii koronaviru je totiž zahrada uzavřena pro návštěvníky. "V souvislosti s touto událostí jsme samozřejmě podnikli opatření tak, aby se to už v budoucnu případně neopakovalo," ujistila Nováková.

Předběžná škoda byla zatím vyčíslena na 85 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se celý skutek udál v době nouzového stavu, hrozí pachateli až osmiletý pobyt za mřížemi. V rybníčku zůstalo pouze pár menších kusů, které se zloději zřejmě nepodařilo vylovit.