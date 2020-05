ŽIVĚ: Crew Dragon přistane o půl páté na ISS! Čeká na ni uvítací výbor

Start rakety Falcon 9 sledoval v sobotu celý svět. Krátce před půl desátou večer se raketa odlepila od země a dvoučlenná posádka astronautů zamířila na lodi Crew Dragon na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), kde by měli strávit jeden až čtyři měsíce.

Nyní je čeká další významný milník této mise, a to automatické připojení Crew Dragonu k ISS. Předpokládá se, že pokud se nic nepokazí, dvoučlenná posádka přistane na ISS po 19 hodinovém letu v neděli v 16:29. Tento zásadní moment bude opět možné sledovat živě.

What does our home planet look like from @SpaceX's Crew Dragon Endeavour? Watch as @AstroBehnken and @Astro_Doug take you inside the spacecraft and provide an update about our #LaunchAmerica mission: pic.twitter.com/f8b3CrSEPE