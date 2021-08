Zmatek okolo Kiwi.com. Kdo odlétá zítra, má na informace nárok dříve

Příběh paní Ivony jsme zveřejnili ve čtvrtek, kdy se redakci TN.cz ozvala. "Zpráva v televizi mě velmi zaskočila. Mám s Ryanairem letět 1. září z Vídně a jsem teď v rozpacích, jestli vůbec odletíme," obávala se paní Ivona ve čtvrtek.

Na náš článek posléze zareagovala mluvčí společnosti Kiwi.com Nina Černá. "Pasažéři mají k dispozici rovněž palubní lístek společnosti Ryanair, který si mohou vytisknout a prokázat se jím. Je to také to, co pasažérům doporučujeme, aby jim Ryanair při nástupu do letadla nedělal potíže," napsala mluvčí redakci TN.cz

Toto doporučení se však paní Ivona z Kiwi.com nedozvěděla, protože se jí stále nedaří s nikým ze společnosti Kiwi.com spojit. "Zkoušela jsem jim napsat na více mailů a vše se mi vrátilo jako buď nedoručitelné, nebo, že mail není určený pro odpovědi. Odepisovala jsem na maily, ze kterých jsem dostala potvrzení o objednání, a neúspěšně," popisovala paní Ivona.

Po dalším neúspěchu se tedy zkoušela spojit ještě s leteckou společností Ryanair přes chat. "Tam mi zase nějaký jiný operátor na můj dotaz, přímo s linkem z jejich stránek, odpověděl, abych si toho nevšímala. Toto je záhada. Dva zaměstnanci na chatu mi odepsali stejně," diví se paní Ivona.

I přes zmíněné komplikace se paní Ivona chystá na dovolenou odcestovat. "Jdu rezervovat půjčení auta, hotel, parkování na letišti a doufám, že odletím. V tuto dobu objednání je vše již bez možnosti storna a jestli peníze pozbydu, obrátím se na Kiwi.com už s právní podporou," píše Ivona redakci TN.cz.

Prioritní informace

Mluvčí Kiwi.com redakci TN.cz v pátek odpoledne reagovala, že momentálně mají přednost zákazníci, kteří s Ryanairem odlétají v následujících 24 hodinách. Ale ani ostatní se podle jejích slov nemají čeho obávat.

"Palubní vstupenky poskytované Kiwi.com jsou samozřejmě platné a aktivní. Kiwi.com poskytuje (a vždy poskytovalo) zákazníkům palubní vstupenky ve formátu PDF, tedy i v tomto případě. Ryanair tvrdí, že odmítne cestující, kteří se prokáží mobilní palubní vstupenkou v Kiwi.com aplikaci, a to kvůli odlišnému pozadí," vysvětlila mluvčí.

Všem zákazníkům, kteří mají rezervaci s Ryanair, teď podle mluvčí společnost zasílá informace e-mailem a ujišťuje je, že mohou normálně odcestovat. "Palubní vstupenka Ryanair je jim zasílána ke stažení před cestou e-mailem a také je k dispozici v účtu zákazníka," pokračuje mluvčí Kiwi.com.

Podle mluvčí mohou cestující informace o své cestě získat i v sekci "Moje rezervace" ("Manage my booking") na stránkách Kiwi.com. "Zákazníci tak nemusí Kiwi.com kontaktovat napřímo kvůli tomu, zda mohou letět. S vytištěným palubním lístkem nebudou mít žádné problémy," napsala redakci TN.cz mluvčí.

Po přihlášení do systému by pak podle mluvčí měly být zákazníkům standardně k dispozici kontakty na zákaznickou péči. To však neodpovídá zkušenosti paní Ivony.