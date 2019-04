Zmatek na jihu Čech: Přes svátky nebude dětská pohotovost

Do nepříjemné situace se dostala nemocnice v Českých Budějovicích. Přes Velikonoční svátky nebude mít k dispozici lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost.

Lékař na pohotovosti pro děti nebude v českobudějovické nemocnici k dispozici od pátku až do neděle. S přihlédnutím k tomu, že do jižních Čech o prodlouženém velikonočním víkendu pojede mnoho rodičů s dětmi, se nemocnice obává přetlaku případů na dětském oddělení, které funguje dvacet čtyři hodin denně.

Rodiče by proto opravdu v uvedené dny měli zvážit, jestli bude nutná návštěva nemocnice. Její mluvčí mi sdělila, že vedení se maximálně snažilo najít lékaře, kteří by službu na dětské pohotovosti odsloužili, to se ale nepodařilo.

Jihočeský kraj, který je zřizovatelem českobudějovické nemocnice, v pondělí v souvislosti s tím zveřejnil výzvu pro všechny lékaře, kteří mají platné rozhodnutí nebo registraci na poskytování zdravotních služeb, aby se podíleli na zajištění pohotovosti.