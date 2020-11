Zmatky kolem daní: Superhrubá mzda se možná nezruší od Nového roku

Lednová výplata bude muset být nejspíš zdaněná podle nových pravidel. Jaká to ale budou, je stále v nedohlednu. "Firmám, které mají drahé software, které se musí individuálně nastavovat, to přinese problémy," říká daňový poradce Pavěl Běhounek.

Přeprogramování takového softwaru může trvat prý i měsíc. Dříve, než na začátku února, se to tak nejspíš nepodaří.

Daňový balíček čeká ještě dlouhá cesta. Teď míří na posouzení do Senátu, ten ho ale velice pravděpodobně vrátí zpět Poslanecké sněmovně. Jenže horní komora parlamentu má řádnou schůzi naplánovanou až na 16. prosince.

Pokud se senátoři do té doby nad daňovým balíčkem nesejdou mimořádně, je téměř jisté, že do konce roku ve sbírce zákonů nevyjde. "Vidím to reálné minimálně, že bychom to mohli schválit, nebo že by to mohlo platit už od Nového roku," prohlásila senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL).

Prezident Miloš Zeman prý daňový balíček podepíše i přes to, že v zákoně není jasně řečeno, že změny jsou na dva roky. Tím přitom hlava státu svůj souhlas původně podmiňovala.

"Omezení daňové změny na dva roky je uvedeno v důvodové zprávě jako politický závazek. Pan prezident věří panu premiérovi, že tento závazek dodrží," uvedl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Pokud by daňový balíček prošel v současné podobě, připravil by stát así o 130 miliard korun. O jeho vrácení do sněmovny poprosila senát i samotná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Součástí balíčku je i zásadní změna daňového systému, kterou je zrušení tzv. superhrubé mzdy.

Jak změny vnímají daňoví poradci, se podívejte v reportáži TV Nova: