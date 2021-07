Chaos kolem dovolené navíc. Učitelů se netýká, zdravotníků jen některých

Dva dny dovolené navíc jsou příjemným bonusem za očkování, zatím ale není úplně jasné, koho všeho se to týká. Nárok mají státní zaměstnanci, ale jenom někteří. Učitelé jsou například z tohoto rozhodnutí vyňati, u zdravotníků záleží na tom, ve které nemocnici pracují. A jak je to s policisty nebo hasiči, si nebylo jisté ani samotné ministerstvo.

V pátek ráno premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že vláda kývla na návrh dvou dnů placeného volna navíc pro státní zaměstnance, kteří letos podstoupili očkování proti covidu-19. Soukromých firem, krajů a samosprávy se nařízení netýká, vláda jim ale doporučila zachovat se stejně.

"My jsme také vyzvali kraje a celou samosprávu, aby nás následovaly, a samozřejmě také privátní firmy. Na to sice nemáme vliv, ale já myslím, že každý dobrý zaměstnavatel a dobrý ředitel a dobrý majitel firmy si je vědom toho, že musí ochránit své zaměstnance," prohlásil premiér na tiskové konferenci.

Všech státních zaměstnanců se ale rozhodnutí netýká. Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo, že jde o zaměstnance ve služebním poměru a správních úřadů. Dva dny volna po očkování tak mají garantovány například úředníci pracující na ministerstvech pod služebním zákonem.

Vláda navíc uložila všem ministrům, aby zajistili volno i těm zaměstnancům, kteří nejsou pod služebním zákonem. Jak pro TN.cz upřesnila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová, někteří zaměstnanci ministerstev ve služebním poměru nejsou a jejich pracovní poměr upravuje zákoník práce. Je pak tedy na každém ministrovi, aby jim zajistil dva dny volna.

Dopátrat se kompletního výčtu povolání, kterých se týká placené volno navíc, je takřka nemožné. Kromě úředníků pod ministerstva spadají i další instituce a orgány, z nichž některým ministr může dát pokyn, jiným ale může volno pro zaměstnance pouze doporučit.

"Například za ministerstvu zdravotnictví jsme to umožnili všem našim zaměstnancům, zároveň přímo podřízeným organizacím, jako je například Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv a tak dále," uvedla Štěpanyová.

Ministerstvo vnitra doplnilo, že kolektivní dohoda o dovolené navíc je závazná pro všechny služební úřady. Nárok na dva dny volna navíc tak mají zaměstnanci například finančního úřadu, Úřadu pro civilní letectví, Drážní inspekce, krajských vojenských velitelství, správy sociálního zabezpečení, inspektorátu práce, úřadu práce, oblastního archivu, katastrálního úřadu, Státní veterinární správy nebo České inspekce životního prostředí.

Další profese

Kromě úředníků mají na dva dny volna po očkování nárok i vojáci, informaci redakci TN.cz potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Ale ministerstvo vnitra trochu tápalo, zda se to týká všech zaměstnanců ve služebním poměru.

Tiskové oddělení resortu tak nejprve nebylo schopné říci, zda budou mít na "povakcinační volno" nárok i policisté a hasiči. Později však redakci TN.cz mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška sdělil, že by se jich to týkat mělo. "Očekáváme, že to bude specifikováno v usnesení vlády, protože je to její návrh," řekl.

Ministerstvo školství má jasno v tom, že učitelů se rozhodnutí netýká a týkat ani nemůže. "Zaměstnávají je totiž právnické osoby, které vykonávají činnost škol," uvedl mluvčí resortu Ondřej Macura.

A jak je to se zdravotníky? "Nemocnicím to můžeme nařídit jen těm našim, které spadají pod stát, těm krajským už ne, protože jsou v působnosti krajů," vysvětlila Štěpanyová. Krajským a soukromým nemocnicím vláda pouze doporučuje, aby svým zaměstnancům daly dva dny volna, ale vynutit si to nemůže.

Co se týká státních nemocnic, nárok na volno by měli mít všichni zaměstnanci. Jedná se například o všechny fakultní nemocnice s výjimkou vojenské, Masarykův onkologický ústav či psychiatrické nemocnice v Bohnicích, Jihlavě, Šternberku, Dobřanech nebo Kroměříži.

Podívejte se na celý záznam páteční tiskové konference vlády: