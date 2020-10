Zmatky kolem roušek na zastávkách. Prymula udělal velkou chybu!

"Roušky povinné na zastávkách veřejné dopravy. Nařízení je platné od půlnoci 14. 10. do konce nouzového stavu 3. 11. 2020," vyvěsil Prymula v pondělí večer na svém twitteru.

I na večerní tiskové konferenci ministři mluvili tak, že všechna nová opatření - například uzavření 1. stupňů základních škol nebo restaurací, platí od středy. Jenže u roušek na zastávkách veřejné dopravy to evidentně je nakonec jinak a povinné jsou už teď.

Vyplývá to přímo z Prymulova twitteru, kde původní obrázek nahradil nový, na němž se platnost povinnoosti nosit roušky při čekání na autobus, vlak nebo tramvaj posunula o 24 hodin a platí tak nakonec už od půlnoci z pondělí na úterý. Nově také text "do konce nouzového stavu" nahradilo sousloví "do odvolání."

Zmatky na Prymulově twitteru:

Že jsou roušky nakonec povinné už od úterka a ne až od středy, potvrdilo i mimořádné opatření zveřejněné na stránkách ministerstva zdravotnictví. To zároveň obsahuje celou řadu výjimek z tohoto pravidla.

Redakce TN.cz se s žádostí o reakci na zmatky týkající se nového nařízení obrátila přímo na ministerstvo zdravotnictví. Na vyjádření resortu čekáme.

Nejde přitom o první podobný přešlap ministra Prymuly. Minulý čtvrtek například oznámil, že se od pondělí uzavřou vnitřní sportoviště. Ta přitom musela návštěvníky odmítat hned v pátek, tedy o tři dny dřív.

Roman Prymula opatření představil na tiskové konferenci v pondělí večer: